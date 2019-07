Doppio innesto per la Cairese

Cairo Montenotte - Doppio dall'Arenzano per la Cairese. Maisano ritrova infatti un difensore e un centrocampista con il vizio del gol. Per la difesa gialloblu, come anticipato da Calcio Spezzino, è fatta per Francesco Rusca, classe '94, centrale che vanta anche esperienze in Serie D con maglie come Acqui, Vado, Lavagnese, Sporting Recco e i toscani del San Donato Tavarnelle per un totale di 133 presenze e 3 reti in IV Serie Nazionale. Insieme a lui ecco Alessandro Damonte centrocampista di un anno più giovane che in passato ha vestito anche le maglie di Varazze e Cogoleto con complessive 17 realizzazioni.