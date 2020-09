Doppio giovane arrivo per il Finale F.c.

Doppio innesto in casa Finale Fc con i giallorossoblu di Finale Ligure che si assicurano le prestazioni sportive di Giacomo Caligaris e Elia Andreetto (nella foto, ndr).



Caligaris, classe 2001, è un centrocampista in regime di svincolo dalla Loanesi San Francesco. Cresciuto interamente nella società loanese, Giacomo ritrova a Finale il suo ex direttore sportivo, Viviano Rolando, sotto la cui gestione ha esordito nel calcio dei grandi un paio di stagioni or sono.



Andreetto, addirittura classe 2003, arriva dal Settore Giovanile della Virtus Entella. Si tratta di un difensore dalle buone doti fisiche in grado di ricoprire sia ruoli centrali che esterni. Prima dell'esperienza con i "Diavoli Neri" di Chiavari lo si ricorda nella Scuola Calcio del Ceriale.