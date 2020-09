Doppio arrivo al Rapallo Rivarolese

E' fatta per un difensore con oltre 60 presenze in Serie D e per un attaccante fuori quota di belle speranze

Doppio rinforzo di mercato messo a segno dal Rapallo Rivarolese che si assicura le prestazioni di Eros Grani e di Samele Renasinghe.



Grani, difensore classe 1999, è cresciuto nel Settore Giovanile del Genoa. Ha militato poi in Serie D con Oltrepovoghera, Savona e Ligorna mettendo a referto oltre 60 presenze da titolare nonostante la giovane età.



Ranasinghe, attaccante classe 2003, è cresciuto nei Settori Giovanili di Virtus Entella e Goliardica sino all'esordio in prima squadra, con la maglia blugranata, in Coppa Italia Promozione contro il Serra Riccò nella scorsa stagione, ora il trasferimento al "Macera" per crescere all'ombra di bomber quali Bertuccelli e Zunino.