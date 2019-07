Doppia cifra di rinforzi per il Campomorone Sant'Olcese

Genova - Volti nuovi per il Campomorone Sant'Olcese che prepara la stagione del ritorno in Eccellenza. La squadra di Pirovano si rinforza prelevando dal Ligorna il difensore fuori quota classe 2000 Francesco Invernizzi e dalla Sestrese il centrocampista fuori quota classe '99 Alberto Federici. Sempre per quanto riguarda il reparto "under" ecco Matteo Gualtieri e Filuppo Turrini entrambi classe 2002 ex Virtus Entella rispettivamente esterno e attaccante. Dall'Athletic Club Liberi preso invece Matteo Turinese esterno classe 2001. Per difendere i pali arriva in biancoblu dalla Sampierdarenese l'estremo difensore classe '91 Ettore Traverso che affiancherà il confermato Canciani. Per l'attacco importanti gli arrivi del talentuoso attaccante francese Roman Calvo (nella foto durante la presentazione, ndr), classe '89 prelevato dalla Sammargheritese, e di Simone Balestrino (nella foto durante la presentazione, ndr), classe '92, ex bomber della Voltrese Vultur. Infine, come anticipato da Calcio Spezzino, preso il forte centrocampista esterno mancino Federico Guidotti, classe '97, prelevato dall'Angelo Baiardo ed anche ex Molassana Boero, ma che in precedenza vanta esperienze anche in Serie D con le formazioni di Grosseto e Argentina Arma. Per la difesa dal Finale arriva infine il classe '97 Riccardo Massa. Per quanto concerne le conferme vestiranno ancora il bianco azzurro del Campomorone anche in Eccellenza Canciani, capitan Cappellano, Damonte, Musso, Trabacca, Gattulli, Galluccio, Bruzzone, Temperini, bomber Curabba, Quaicoe e Bortolai.



G.L.