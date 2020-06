Dopo Edo Grosso anche "Titti" Cagliani lascia l'Athletic

Genova - Dopo Edoardo Grosso l'attacco dell'Athletic Club Liberi di mister Mariani perde un'altro pezzo importante. Dopo due stagioni insieme al sodalizio genovese, condite da 38 presenze e 18 reti in campionato inframezzati dalla storica promozione il forte attaccante dice basta e saluta.



Alla base della scelta motivi familiari e personali che non gli consentono di mantenere l’impegno della categoria, la sua prossima avventura sarà infatti con tutta probabilità in una serie inferiore ossia Promozione o addirittura I Categoria. Ora già caccia ai sostituti per trovare due forti attaccanti per rincorrere una nuova salvezza in Eccellenza.