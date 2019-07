Dalla Serie D un esterno per il Sestri Levante

Sestri Levante - Nuovo importante colpo per l'ambizioso Sestri Levante di mister Ruvo che rinforza il proprio reparto "under" con un classe '99 in arrivo dalla Serie D. Vestirà la maglia rossoblu l'esterno offensivo Leonardo Puricelli prelevato dall'Inveruno, formazione lombarda con cui il giocatore nella scorsa stagione ha vinto i Play - Off del Girone A mettendo a referto 18 presenze e 1 rete. Nativo di Gallarate in provincia di Varese, Puricelli lascia l'Inveruno dopo tre stagioni con 36 presenze e 1 rete complessivamente. In precedenza lo si ricorda per le importanti esperienze nei settori giovanili di Varese e Pro Vercelli. Un'altra importante freccia nella faretra di mister Ruvo.



G.L.