Dalla Serie D il nuovo difensore dell'Imperia

Imperia - Importante rinforzo difensivo per l'Imperia che in serata ha ufficializzato l'ingaggio del centrale Federico Virga. Il classe '93 nell'ultima stagione ha militato in Serie D difendendo i colori del Viareggio mettendo a referto 29 presenze e 1 rete. In carriera ha militato, sempre in Serie D, con le maglie di Pro Imperia, Santhià e Folgore Caratese per ulteriori 113 presenze e 3 reti. Importante anche l'esperienza tra i professionisti in Portogallo con la maglia dei rossoneri dello Sporting Club Olhanense (nella foto, ndr) con 53 gettoni di presenza all'attivo nella Liga Pro, l'equivalente della nostra Serie B. Di seguito il comunicato ufficiale dell'Imperia Calcio.



""L'ASD Imperia comunica il tesseramento per la prossima stagione calcistica, 2019-20, del difensore centrale classe '93, Federico Virga.



Quello di Virga è un ritorno in neroazzurro dopo la stagione 2012-13 per poi aver vestito le maglie di Santhia, Caratese, Olhanense (53 presenze in Liga Pro portoghese), Savio Rocchetta e Viareggio"."



G.L.