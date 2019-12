Dalla Serie D il nuovo difensore del Rapallo Rivarolese

Rapallo - Grande, grandissimo colpo del Rapallo Rivarolese per la propria difesa. Il D.g. Abbatuccolo chiude la trattativa per portare in bianconero il fortissimo centrale Marco Vittiglio. Il classe '94 in Serie D ha indossato le maglie di Savona e Lavagnese, mentre in Serie C lo ricordiamo con Lucchese e Fidelis Andria. Sarà per lui la prima esperienza nel campionato di Eccellenza. Il centrale pescarese indossò anche la maglia del Pescara in Serie A andando a segno nella partita del suo esordio contro la Fiorentina persa dagli abruzzesi per 1 - 5. Vittiglio arriva dal Chieti, club di Serie D dove in questo inizio di stagione aveva messo a referto 8 presenze a suo attivo.



G.L.