Dalla Fezzanese anche un'attaccate per il Rapallo

I ruentini pescano ancora tra le fila dei "Verdi" di Fezzano assicurandosi il prestito di una punta classe '97 che nella scorsa stagione ha realizzato sei reti

Rapallo - Pesca ancora in casa Fezzanese il Rapallo Ruentes e dopo i centrocampisti Lunghi e Delvigo si assicura le prestazioni di un'attaccante. Dai "Verdi" infatti arriva, con la formula del prestito, il classe '97 Marco Cupini reduce da tre stagioni nel sodalizio di Fezzano in cui ha conquistato la salvezza in Serie D e al termine dello scorso torneo la vittoria nel campionato di Eccellenza contribuendo con sei realizzazioni. Complessivamente il giocatore ha totalizzato 53 presenze e 8 reti con il club di Fezzano, in precedenza invece lo si ricorda con la formazione Primavera dello Spezia Calcio. "Sono felice di iniziare questa nuova avventura in una società importante come il Rapallo Ruentes" - dichiara il giocatore - "Ma prima di farlo voglio salutare tutta la Fezzanese in cui ho passato tre stagioni importanti. Un ringraziamento ai dirigenti, allo staff e ai compagni che mi hanno fatto sentire a casa e crescere. Ora inizio con gioia questa nuova avventura nel Rapallo."