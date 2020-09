Dall'Entella alla Sestrese: ecco il nuovo attaccante verde stellato

Il presidente Sebastiano Sciortino, il dg Antonio D'Acierno, Il ds Andrea Catania, e tutta la F.S. SESTRESE Calcio 1919 sono lieti di ufficializzare l'ingaggio di Alehandro Mazzotta in arrivo in prestito dalla Virtus Entella.



Alehandro Mazzotta, nativo della Valle d'Aosta, ha da poco compiuto 17 anni. Cresciuto calcisticamente nella società aostana del Charvensod, ha poi militato nelle giovanili della Pro Vercelli, del Torino e nella scorsa stagione della Virtus Entella, società da cui arriva in prestito.



La Sestrese ringrazia la dirigenza della Virtus Entella per la fiducia dimostrata, a conferma degli ottimi rapporti tra le due società, forti di una partnership appena rinnovata con grande soddisfazione.



Attaccante dotato di un gran tiro e ottima tecnica, Mazzotta si allena con la squadra già da inizio preparazione e nonostante la giovane età ha già impressionato per qualità tecniche e caratteriali.