Pietra Ligure - L'A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica di aver tesserato il difensore Tommaso Scarrone proveniente dal Finale. Dal 2014 al 2019 in maglia giallorossa è stato un perno importante della squadra mettendo in bacheca 2 Coppe Italia e 1 campionato d'Eccellenza, oltre a 2 stagioni in Serie D. Nella speranza di poter contribuire in futuro a far accrescere anche la nostra bacheca dei trofei gli diamo il benvenuto nel nostro club.