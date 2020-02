Da attaccante alla difesa della porta, Andrea Santini e la “favola” di un giovanissimo portiere

Pontremoli - Domenica scorsa ha fatto il suo debutto da portiere in Eccellenza toscana a soli 17 anni difendendo i pali della Pontremolese, ma la storia che porta ai guanti e alla maglia N°1 il pur giovane Andrea Santini parte da lontano e da un ruolo completamente diverso.



Il ragazzo comincia a prendere confidenza col pallone nel 2007 a Villafranca per poi passare con un gruppetto di 2002 locali all'Oratorio San Giuseppe di Mulazzo. Dopo la fusione con l'Aullese del direttore Sportivo Oreste Petrucci, inizia anche a giocare sotto leva in vari ruoli, soprattutto come esterno destro e si distingue nella battuta dei calci piazzati. Vince il campionato Esordienti 2014/15 con l'Aullese a fine stagione, durante un torneo estivo, viene notato da mister Maurizio Mencarelli mentre si 'divertiva' a giocare una partita 'tra i pali'. Questi decide di prendersi un impegno personale e lo convince a cambiare ruolo e ad indossare i guanti seppur già 'grandicello', il ragazzo accetta volentieri. Mencarelli sa che deve bruciare i tempi per recuperare il tempo 'perduto' ed inizia un gran lavoro con Andrea che in poco tempo lo porterà ad allenarsi con i ragazzi più grandi. Nella stagione successiva affronta tra i pali un difficile campionato Regionale Giovanissimi con l'Aullese a fine stagione viene cercato dalla Pontremolese dove disputerà un'ottima stagione quella del campionato 2017/18, tanto che al termine della stessa il ds Petrucci lo porterà alla Tarros Sarzanese per disputare il campionato Allievi Regionali Liguri 2018/19. La Tarros otterrà un più che meritato 2°posto e riuscirà a vincere la difficilissima e rinnomata finale della 'Coppa del Presidente' 2018/19 al S.Carlo di Voltri(Ge.) Viene chiamato a partecipare al corso Apport a Massa nel mese di giugno arrivano le chiamate da diverse società toscane e dalla limitrofa liguria, a fine stagione seglie di rimanere in lunigiana firma definitivamente con la 'sua' Pontremolese che decide di puntare sul ragazzo ed affidarlo nelle mani esperte del preparatore Giampiero Steffanini, che da così inizio alla 'seconda fase' di crescita. In testa alla classifica (fino ad oggi) nel Campionato Juniores Provinciale, domenica scorsa (nel giorno del compleanno della sorella) vista l’indisponibilità dei due portieri, debutta a 17 anni tra i pali della Pontremolese nel campionato di Eccellenza Toscana contro il Tau calcio Altopascio, nonostante il risultato avverso (0-1) il giovane promettente ha rotto il ghiaccio alla grande mettendosi in mostra rispondendo “presente” in tre decisivi interventi, se son rose...