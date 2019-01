Corte Sportiva d'Appello, ridotta di una giornata la squalifica di Vicini

Il giocatore del Valdivara 5 Terre era stato squalificato per ben sei turni dopo l'espulsione con la Cairese

La Spezia - LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Dr. Eugenio MARCENARO, Rag. Marco ROVELLA, geom. Renato FERRANDO e p.i. GIOVANNI PARODI (componenti), con l’assistenza dell’ing. ROBERTO LAZZARINO, rappresentante dell’AIA Settore Arbitrale, nella riunione del 8 gennaio 2019 ha deliberato:



Prot. N. 33 CS – Reclamo presentato da VALDIVARA 5 TERRE, avverso provvedimento

emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 33

del 13 dicembre 2018 relativo alla squalifica del calciatore Giacomo VICINI per sei gare.

Gara: VALDIVARA 5 TERRE – CAIRESE del 9 dicembre 2018 (Eccellenza).



La società VALDIVARA 5 TERRE ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendo la

riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, il quale è stato squalificato dal Primo Giudice per sei gare. Tale sanzione è stata inflitta per aver rivolto al direttore di gara un frase irriguardosa ed un’espressione blasfema nonché, infine, per aver attinto al petto l’arbitro dopo la notifica del provvedimento disciplinare.

Il reclamo è, in parte, fondato.

La condotta posta in essere dal calciatore deve, infatti, reputarsi alla stregua di un contegno

gravemente ingiurioso ed impetuoso nei confronti del direttore di gara, di talché la squalifica

sembra essere eccessiva.

In considerazione, peraltro, della reiterazione delle espressioni ingiuriose, nonché del contatto

fisico, seppur lieve, menzionato dall’arbitro, si reputa equa la squalifica per cinque gare.

Per i suesposti motivi, la Corte Sportiva d’Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto



dalla società VALDIVARA 5 TERRE delibera di ridurre la sanzione inflitta al Signor Giacomo

VICINI nella squalifica per cinque gare.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.