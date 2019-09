Coppa Italia, vittorie per Imperia, Cairese e Molassana

La Spezia - Tre incontri disputati questo pomeriggio per la Coppa Italia d'Eccellenza della Liguria. Nel Girone "A" vittoria per 2 - 4 dell'Imperia sull'Alassio. La sblocca l'ex Roda, pareggia per i nero azzurri Minasso, ma Basso riporta avanti le "Vespe". La squadra di Lupo cambia marcia nella ripresa trovando tre reti con Giglio, Capra e Boggian su calcio di rigore.



Nel Girone "B" una doppietta di Moreno Curabba permette al Campomorone Sant'Olcese di superare a domicilio la Cairese che era passata in vantaggio con la rete di Brovida.



Nel Girone "C" sconfitta invece di misura per la Genova Calcio di mister Corrado che perde 1 - 0 il derby genovese con il Molassana Boero quando Boero insacca sugli sviluppi di un piazzato di Eranio dopo indecisione del portiere biancorosso Dondero.



Tabellini



Alassio - Imperia 2 - 4

Marcatori: 10° Roda (A), 26° Minasso (I), 46° Basso (A), 68° Giglio (I), 76° Capra (I), 92° [Rig.] Boggian (I)



Cairese - Campomorone Sant'Olcese 1 - 2

Marcatori: 1° Brovida (CAI), 7° e 83° Curabba (CAM)



Molassana Boero - Genova Calcio 1 - 0

Marcatore: 35° Boero



G.L.