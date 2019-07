Coppa Italia, ecco i quattro gironi

Per il calendario bisognerà attendere il prossimo comunicato. Tre derby genovesi per mister Corrado e la Genova Calcio. Chi succederà al Finale di Caverzan campione in carica?

La Spezia - Assieme ai gironi dei vari campionati dilettantistici dall'Eccellenza alla I Categoria la LND delegazione di Genova ha varato anche i gironi di Coppa Italia. Per quanto riguarda il campionato di Eccellenza quattro gironi da quattro squadre ciascuno, passa la prima classificata per ogni girone. Per il calendario della manifestazione bisognerà però attendere il prossimo comunicato. Per la Genova Calcio dello spezzino Corrado derby genovesi con Angelo Baiardo, Busalla Calcio e Molassana Boero. Chi succederà al Finale di mister Caverzan che la scorsa stagione fece suo il trofeo?



GIRONE A



ALASSIO

IMPERIA

OSPEDALETTI

PIETRA LIGURE



GIRONE B



ALBENGA

CAIRESE

CAMPOMORONE SANT'OLCESE

FINALE



GIRONE C



ANGELO BAIARDO

BUSALLA

FOOTBALL GENOVA CALCIO

MOLASSANA BOERO



GIRONE D



ATHLETIC CLUB LIBERI

RAPALLO RIVAROLESE

RIVASAMBA

SESTRI LEVANTE



G.L.