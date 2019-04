Coppa Italia d'Eccellenza, l'8 Maggio la finalissima a Firenze

La Spezia - Sarà Firenze la sede della finale della 53ª edizione della Coppa Italia Dilettanti d'Eccellenza. A contendersi l'ambito trofeo, che ricordiamo consente la promozione diretta in Serie D, saranno Caldiero Terme e Casarano. La coccarda tricolore verrà assegnata sul terreno del “Gino Bozzi”, l'impianto fiorentino già sede del Centro di Formazione LND in Toscana, mercoledì 8 maggio alle ore 15.30. La gara sarà trasmessa in esclusiva in live streaming sul sito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (www.lnd.it). In caso di parità al termine dei 90’ si giocheranno i tempi supplementari. Se persiste la parità saranno i rigori a decretare la squadra vincente. La Lega Nazionale Dilettanti, a breve, fornirà alle due società ed ai media tutte le disposizioni organizzative relative alla gara.