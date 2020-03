Coppa Italia d'Eccellenza, il Sestri Levante torna in campo il 18 Marzo

Continua il percorso delle 19 partecipanti alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Mercoledì 11 e 18 Marzo alle 14.30 a porte chiuse, per effetto delle misure varate dal Dpcm del 4 marzo 2020, si giocheranno le gare valevoli per la 2^ e 3^ giornata dei Triangolari A, B e G. Per rispettare i principi di contenimento del contagio da Covid-19 previsti dal decreto governativo tutte le partite di Coppa fino al 3 aprile si disputeranno a porte chiuse ad eccezione degli incontri che vedono coinvolte squadre con sede nella cosiddetta “zona rossa”, e che al momento non verranno organizzati. La partita di ritorno dell’accoppiamento D Forsempronese-Tiferno Lerchi (2-0 all’andata per i marchigiani) si disputerà, sempre a porte chiuse, mercoledì 18 Marzo alle ore 18.30. Il sorteggio per stabilire l’ordine di svolgimento delle partite dei Quarti di Finale dei Gironi E ed F, ed eventualmente di quelle G e H, avrà luogo venerdì 13 Marzo alle 10.30 presso la sede di Roma della LND. Le partite di andata e ritorno dei Quarti di Finale che coinvolgono i Gironi E, F, G e H si disputeranno rispettivamente il 18 e 25 Marzo.





Mercoledì 11 marzo – ore 14.30 (a porte chiuse)



A) Casatese-Chisola – Campo Comunale n.2 di Castelnuovo (Lc). Riposa Sestri Levante



B) Trento-San Donà – Stadio “Briamasco” di Trento (Riposa Manzanese)



G) Corato-Vis Afragolese – Campo “F. Coppi” di Ruvo di Puglia (Ba). Riposa Vultur





Mercoledì 18 marzo – ore 14.30 (a porte chiuse)



A) Sestri Levante-Casatese – Campo “G. Sivori” di Sestri Levante (Ge). Riposa Chisola



B) Manzanese-Trento – Campo Via Olivo di Manzano (Ud). Riposa San Donà





Mercoledì 8 aprile – ore 18.30



D) Forsempronese-Tiferno Lerchi - Campo “M. Bonci” di Fossombrone (Pu)