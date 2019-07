Coppa Italia d'Eccellenza, ecco il calendario della prima giornata

COPPA ITALIA ECCELLENZA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020



MODALITA’ TECNICHE



Il 1^ turno, che si articolerà su 4 Quadrangolari designerà la qualificazione al 2° turno come in appresso: sarà dichiarata vincente del proprio girone ed accederà al 2° Turno la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio;



in caso di parità di punteggio tra due o più squadre si tiene conto, nell’ordine:



dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;



della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate; della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;



del maggior numero di reti segnate nel girone; del sorteggio. Date di svolgimento Coppa Italia Eccellenza.







Primo Turno – 4 quadrangolari per la Coppa Italia di Eccellenza da disputarsi con gare di sola andata nelle seguenti date: 25 agosto, 01 e 08 settembre 2019.







Secondo Turno – gare uniche in campo neutro: mercoledì 30 ottobre 2019



Coppa Italia Eccellenza – Semifinali;



Girone S1: Vincente “Girone A” – Vincente “B”



Girone S2: Vincente “Girone C” – Vincente “D”







Terzo Turno – gare uniche in campo neutro: domenica 05 gennaio 2020



Coppa Italia Eccellenza – Finale;



Girone F1: Vincente “S1” – Vincente “S2”



ORARI GARE – PRIMO TURNO – PRIMA GIORNATA DOMENICA 25.08.2019 – ORE 20.30



Si pubblicano, a seguire, gli orari della prima giornata, eventuali richieste di modifiche agli stessi dovranno pervenire, in forma scritta e da parte di entrambe le Società interessate, entro mercoledì 21.08.2019 alle ore 17.00 all’indirizzo mail dell’Ufficio Programmazione Gare del Comitato Regionale Liguria: crliguria.campisportivi@lnd.it.



GIRONE "A"



Pietra Ligure 1956 - Alassio Football Club “De Vincenzi” – Pietra Ligure (SV)

Ospedaletti Calcio - Imperia “Comunale” – Ospedaletti (IM)





GIRONE "B"



Finale - Cairese “F. Borel” – Finale Ligure (SV)

Albenga 1928 - Campomorone Sant’Olcese “Riva” – Albenga (SV)





GIRONE "C"



Football Genova Calcio - Angelo Baiardo “I. Ferrando” – Genova (Cornigl.)

Molassana Boero A.S.D. - Busalla Calcio “S.Eudebio” – Genova



GIRONE "D"



Athletic Club Liberi -Rivasamba H.C.A. “Comunale” – Sori (GE)

Sestri Levante 1919 - Rapallo R.1914 Rivarolese “Sivori” – Sestri Levante (GE)