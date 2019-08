Coppa Italia d'Eccellenza, ecco i risultati degli altri anticipi del pomeriggio

La Spezia - Sempre in anticipo questo pomeriggio disputata anche la sfida tra Genova Calcio e Angelo Baiardo. Debutto in gara ufficiale per mister Marco Corrado sulla panchina dei biancorossi nel derby genovese contro i "draghetti". Il match tra le due compagini termina a reti bianche. Rammarico soprattutto nelle fila biancorosse quando nel secondo tempo Sanci si fa ipnotizzare dal portiere avversario Gaione facendosi parare un calcio di rigore. Le due formazioni salgono quindi ad un punto a testa nel Girone C.



Per quanto concerne il Girone D big match tra Sestri Levante e Rapallo Rivarolese, due formazioni molto quotate. Vantaggio dei ruentini con bomber Bertuccelli su assist di Belardinelli, ma la formazione di mister Ruvo ribalta tutto nel quarto d'ora finale. Pareggio dell'esterno offensivo Capo, vantaggio "Corsaro" con Croci e infine tris rossoblu a firma Cirrincione.



Questa sera alle 20:30 in programma Athletic Club Liberi - Rivasamba.



Tabellini



Genova Calcio - Angelo Baiardo 0 - 0



Note: al 65° Gaione (B) para un rigore a Sanci (G)



Genova Calcio: Balbi, Calvi (80' Bottino), Riggio, Rudi, Giambarresi, Serinelli, Camoirano (66' Testore), Campelli, Valente (83' Spaltro), Ilardo, Sanci (73' Piccarreta). All. Corrado

Angelo Baiardo: Gaione, Pascucci, Ielli, Briozzo, Digno, Napello, Gattiglia, Oliviero, Rosati (61' Ungaro), Memoli, Incerti.



Arbitro: Sig. Tortora di Albenga



Sestri Levante - Rapallo Rivarolese 3-1

Marcatori: 16° Bertuccelli (R), 74° Capo (S), 83° Croci (S), 91° Cirrincione (S)



Sestri Levante: Adornato, Batocchioni (75' Ferretti), Cirrincione, Pane, Del Nero (33' Bergamino), Puricelli, Cuneo, Panepinto, Croci, Gandolfo (65' Capo), Cusato (86' Chella). All. Ruvo

Rapallo R. Rivarolese: Basso, Verrini, Revello (87' Augimeri), Ymeri, Chiappe, Mitrotti, Sbarra, Cappannelli, Bertuccelli (70' Romei), Belardinelli (83' Maffei), Menini (72' Di Molfetta). All. Fresia



Arbitro: Sig. Bassi di Genova



G.L.