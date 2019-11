Coppa Italia d'Eccellenza, ecco chi sfiderà il Sestri Levante in finale

Finale Ligure - Decisa sul neutro del "Borel" di Finale Ligure la sfidante del Sestri Levante, prima finalista, per aggiudicarsi la Coppa Italia d'Eccellenza della Liguria per la stagione 2019/2020.



A conquistare il "pass" per l'atto finale della manifestazione è l'Albenga che batte con un pirotecnico e tennistico 6 - 1 il malcapitato Pietra Ligure. Decisive per gli ingauni le doppiette di Figone, Metalla e Marquez. Punto della bandiera bianco azzurro messo a segno da Antonelli



Tabellino



Albenga - Pietra Ligure 6 - 1

Marcatori: 14' e 29' Figone (A), 19' e 65' Metalla (A), 27' e 32' Marquez (A), 90' Antonelli (P)



ALBENGA: Patrone, Molinari, Anselmo, Grandoni, Gargiulo, Olivieri, Barisone, Figone, Marquez, Costantini, Metalla. All. Solari

A disp.: Bambino, Barchi, Cocito, Scalia, Simaha, Dorno, Nardi, De Simone, Di Salvatore.



PIETRA LIGURE: Berruti, Bottino, Baracco, Scarrone, Danio, Antonelli, Shani, D'Arcangelo, Bianco, Capello, En Nejmy. All. Pisano, squalificato, in panchina Cocco

A disp.: Alberico, Praino, D'Aprile, Gaggero, Castagna, Halaj, Rimassa, Murru, Chen.