Coppa Italia d'Eccellenza, definite le semifinali

La Spezia - Completato questa sera il quadro dei gironi di qualificazione della Coppa Italia d'Eccellenza della Liguria.



Nel Girone A il Pietra Ligure va a battere a domicilio l'Ospedaletti di Caverzan per 2 - 3 e si qualifica alla semifinale.



Nel Girone B l'Albenga a qualificarsi grazie alla rete del solito Ruffo che rimanda battuto di misura il Finale.



Nel Girone C è l'Angelo Baiardo a passare il turno grazie al successo all'inglese sul Busalla.



Infine nel Girone D il Rivasamba batte per 4 - 2 la Rapallo R. Rivarolese, ma in questo caso una vittoria inutile in quanto il Sestri Levante aveva già staccato il pass per le semifinali.



Accoppiamenti SEMIFINALI



Pietra Ligure - Albenga

Angelo Baiardo - Sestri Levante



Tabellini



Ospedaletti Calcio - Pietra Ligure 2-3

Marcatori: 43° En Nejmy (P), 50° Praino (P), 54° Sturaro (O), 76° Baracco (P), 81° [Rig.] Espinal (O) FINALE - QUALIFICATO IL PIETRA





Albenga 1928 - Finale 1-0

Marcatore: 25° Ruffo



Angelo Baiardo - Busalla 2-0

Marcatori: 30° Memoli, 84° Oliviero



Rivasamba H.C.A. - Rapallo R. Rivarolese 4-2

Marcatori: 36°, 49° e 76° [Rig.] Paterno (RI), 72° Belardinelli (RA), 79° Maffei (RA), 85° [Rig.] Fontana (RI)



L.G. -->