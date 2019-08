Coppa Italia d'Eccellenza, completato il quadro della prima giornata

La Spezia - Completato questo pomeriggio il quadro della prima giornata del I Turno della Coppa Italia d'Eccellenza della Liguria. Nel Girone A vittoria per 5 - 3 del Pietra Ligure sull'Alassio F.c. Nel Girone C il Molassana Boero supera di misura il Busalla. Vittoria anche per l'Ospedaletti di Caverzan che trascinato dall'ex Atalanta Espinal autore di una doppietta ribalta l'Imperia facendo suoi i tre punti. Chiude la Cairese che per il Girone B espugna di misura il campo del Finale di mister Buttu.



Tabellini



Pietra Ligure 1956 - Alassio 5-3

Marcatori: De Luca (A), Castello (P), Castello (P), Rovere (P), Castagna (P), Greco (A), Baracco (P), Farinazzo (A)



Molassana Boero - Busalla 3-2

Marcatori: 34° De Persiis (M), 50° [Rig.] Rossi (B), 54° Galleri (M), 74° Nelli (B), 83° Pantanella



Molassana Boero: Mangolini, Boero, Favorito, Vario (66' Magalotti), Garibaldi, Giacopetti (73' Siri), De Persiis, Stefanati (81' Bozzo), Eranio, Cocurullo (79' Russotti), Galleri (60' Pantanella). All. Meledina (a disp. Gianrossi, Bozzo, Lizzi, Magalotti, Pantanella, Rapetti, Russotti, Siri, Caminita).

Busalla: Carlucci, Cannone (60' Oliva), Tecchiati (60' Piccardo), Termini (79' Piemontese), Iraci, Molini Mattia (74' Traverso), Nelli, Cotellessa G., Rossi, Minutoli, Repetto (46' Mignacco). All. Cannistrà (a disp. Canziani, Molini F., Guzzi, Monti, Piemontese, Traverso, Oliva, Piccardo, Mignacco).



Ospedaletti - Imperia 3 - 2

Marcatori: 29° Sassari (I), 55° e 58° Espinal (O), 80° aut. Giglio (O), 91° Capra



Ospedaletti: Ventrice, Negro Andrea, Mamone, Negro Alessio, Ambesi, Alberti (46' Sturaro), Foti (65' Latella), Allegro (77' Aretuso), Espinal, Allaria (62' Galiera), Schillaci (75' Cassini). (all. Caverzan) (a disp. Frenna, Facente, Cambiaso, Cassini, Sturaro, Latella, Aretuso, Alasia, Galiera).

Imperia: Trucco, Fazio, Risso (52' Carletti), Sancinito, Guarco, Virga, Capra, Giglio, Sassari (70' Boggian), Minasso (52' Salmaso), Martelli. (all. Lupo) (a disp. Caccio, Pallini, Pellegrino, Ambrosini, Salmaso, Nastasi, Manitto, Boggian, Carletti).



Finale - Cairese 1 - 2

Marcatori: 14° Di Martino (C), 26° Saviozzi (C), 65° Gerundo (F)



FINALE: Vernice, Cavallone Pietro, Balbiano (74' Fazio), Odasso, Galli (46' Pollero), De Benedetti, Faedo (79' Buttu G.), Buonocore (51' Gerundo), Vittori, Insolito, Cavallone Giacomo (46' Rocca). All. Buttu P. (a disp. Catalano, Fazio, Murrizi, Rocca, Pollero, Gerundo, Buttu G., Alessi, Ferrauto).

CAIRESE: Moraglio, Colombo, Moretti, Prato, Doffo, Damonte (53' De Matteis), Pastorino (86' Tubino), Bruzzone, Auteri (80' Rusca), Di Martino, Saviozzi (74' Rizzo). All. Maisano (a disp. Crocco, Incorvaia, Tubino, Rizzo, De Matteis, Rusca, Brovida, Tamburello, Ferrero).



ARBITRO: Guglielmo Noce di Genova



G.L.