Coppa Italia d'Eccellenza, Rivasamba OK con l'Athletic

La Spezia - A Sori nell'ultimo anticipo del Sabato della Copp aItalia d'Eccellenza della Liguria la sfida tra neo promosse Athletic Club Liberi e Rivasamba sorride a questi ultimi che si impongono con classico punteggio all'inglese nei confronti dell'undici di mister Mariani che la scorsa stagione aveva vinto il Girone B di Promozione. Al 10° la sblocca Paterno su calcio di rigore, raddoppia il neo acquisto Barbieri, entrato proprio in vece di Paterno al 40°, all'80° minuto. Rivasamba che raggiunge a quota 3 punti il Sestri Levante, vittorioso nel pomeriggio in rimonta per 3 - 1 sul Rapallo R. Rivarolese, in vetta al Girone D.



Tabellino



Athletic Club Liberi - Rivasamba 0 - 2

Marcatori: 10° [Rig.] Paterno, 80° Barbieri



Athletic Club Liberi: Bartoletti, Dodero (66' Cicirello), Accardo (75' Norrito), Di Pietro, Mancuso, Lorefice, Grosso, Lembo, Bagnato, Giuliani (63' Zazzeri), Del Vecchio (52' Arrighetti). All. Mariani

Rivasamba: Raffo, Porro, Scarpino, Sanna, Busi (80' Vottero), Monteverde, Latin, Sanguineti (90' Severi), Paterno (40' Barbieri), Costa (45' Lessona), Ivaldi (75' Del Nero). All. D. Del Nero



Arbitro: Sig. Burlando di Genova



G.L.