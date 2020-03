Coppa Italia Fase Nazionale, è un Sestri Levante travolgente

E' un Sestri Levante travolgente quello che ha esordito nella Fase Nazionale di Coppa Italia di Eccellenza. Alla squadra di mister Ruvo bastano infatti 45' minuti per avere ragione del Chisola e far propria la prima gara del girone di qualificazione che comprende anche la Casatese.



Partita sbloccata già al 12° da Bergamino, raddoppio al 42° di Panepinto e tris allo scoccare del primo tempo del centravanti Parodi. Tre punti importanti in vista del match casalingo al "Sivori" che deciderà probabilmente la qualificazione.



Tabellino



Chisola - Sestri Levante 0 - 3

Marcatori: 12° Bergamino, 42° Panepinto, 45° Parodi



Chisola: Marcaccini, Ahmed, Cristiano, Russo, Degrassi, Garcetti, Tuninetti, Germinario, Constantin, Capocelli, Rizq. All. Nisticò



Sestri Levante: Rollandi, Puricelli, Ferretti, Chella, Bergamino, Selvatico, Cusato, Panepinto, Parodi, Cuneo, Cirrincione. All. Ruvo



Arbitro: Sig. Mario Picardi di Viareggio.