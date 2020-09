Coppa Italia Eccellenza, nel Finale subito a segno il figlio di Paolino Ponzo

Primi risultati per la Coppa Italia d'Eccellenza dopo la giornata di oggi.



GIRONE A



Vittoria a tavolino per l'Alassio contro l'Ospedaletti, mentre il Finale batte in rimonta il Pietra Ligure. Tra i giallorossoblu a segno anche il neo acquisto Ponzo, figlio del mitico "Paolino" ex centrocampista indimenticato dello Spezia Calcio.



Ospedaletti - Alassio 3 - 0 (a tavolino)

Finale - Pietra Ligure 3 - 1 (17° Praino, 37° [Rig.] Fabbri, 61° Ponzo, 82° Vittori)

Riposo: Albenga



GIRONE B



Cairese - Varazze 2 - 2 (39' Prato, 49° Saviozzi, 54° Angella, 90° [Rig.] Piu)

Campomorone Sant'Olcese - Genova Calcio - RINVIATA

Riposo: Sestrese



GIRONE C



Athletic Club Albaro - Angelo Baiardo 2 - 0

Marcatori: 44° Ilardo G., 90° [Rig.] Di Pietro G.



Athletic Club Albaro: Bartoletti, Ilardo G., Gaspari, Di Pietro L., Donato, Lembo, Zinnari, Incerti D., Di Pietro G., Pagano. All. Mariani

Angelo Baiardo: Biggi, Ungaro, Ferrario, Merialdo, Giambarresi, Napello, Gattiglia, Oliviero, Battaglia, Ilardo F., Boggiani. All. Paglia



Molassana Boero - Ligorna 1 - 2

Marcatori: 33° Siri (M), 60° Di Pietro A. (L), 95° Filippone (L)



Molassana Boero: Carlucci, Del Cielo, Mancini (82' Caminita), Gambarelli, Di Pietro L., Martino, Siri, Buffo, Lucignano (88' Rapetti), Cristiani (66' Costa), Lo Pergolo. All. Pandiscia

Ligorna: Atzori, Bottino (68' Casagrande), Puddu (82' Padovan), Pittaluga, Brusacà, Cani, Anselmo, Dotto, Romei (58' Gatto), Chiarabini M., Di Pietro A. All. Monteforte



Riposo: Busalla



GIRONE D



Cadimare - Canaletto Sepor - RINVIATA

Fezzanese - Rapallo Rivarolese - RINVIATA

Riposo: Rivasamba