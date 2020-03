Coppa Italia Eccellenza, la Fase Nazionale rinviata all'8 Aprile

In relazione alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020, nonché di quelle emanate dalle Autorità competenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e in attuazione di quanto deliberato in data odierna dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,



si dispone il rinvio a mercoledì 8 aprile 2020 delle gare di seguito specificate:



mercoledì 8 aprile 2020, ore 15.00



Girone A: CASATESE – CHISOLA campo Comunale n. 2 – Castelnovo (LC) – sintetico Riposa: SESTRI LEVANTE 1919



Girone B: TRENTO – SAN DONA’ 1922 stadio “Briamasco” – Trento Riposa: MANZANESE



Girone C: CORATO – VIS AFRAGOLESE 1944 campo “F. Coppi” – Ruvo di Puglia (BA) – sintetico Riposa: C.S. VULTUR 1921 mercoledì 8 aprile 2020, ore 18.30



Girone D: FORSEMPRONESE 1949 – TIFERNO LERCHI 1919 campo Comunale “M. Bonci” – Fossombrone (PU)



Pertanto, il sorteggio per stabilire l’ordine di svolgimento delle gare relative ai quarti di finale dei Gironi E ed F, ed eventualmente dei Gironi G e H, programmato per il giorno 13 marzo 2020 alle ore 10:30, come da Comunicato Ufficiale n. 270 della L.N.D. del 5 marzo 2020, è annullato.



Si comunica che la programmazione delle gare della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2019/2020 potrà subire altre variazioni in caso di eventuali ulteriori disposizioni da parte degli Organismi e degli Enti competenti in merito all’emergenza epidemiologica da Covid-19.