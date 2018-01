Coppa Italia Eccellenza, il Valdivara 5 Terre è campione!

La squadra di mister Fanan, sotto nel primo tempo, ribalta il punteggio nella ripresa grazie alle reti di Bertuccelli e Ortelli e si assicura il suo primo storico trofeo. Ecco il riassunto della finale nel nostro live

Lavagna - Mancano 15' minuti all'inizio dell'attesa finale valida per la Coppa Italia di Eccellenza ligure che mette di fronte gli spezzini del Valdivara 5 Terre e la Rivarolese, un match che Calcio Spezzino vi racconterà con aggiornamenti in diretta dall'impianto sportivo di Lavagna.



Le formazioni: Fresia deve rinunciare agli squalificati capitan Sighieri, al centrale difensivo Donato e all'esterno Chiarabini. Schema ad albero di Natale per lui con Mura unica punta supportato alle sue spalle da Martino e Memoli. In porta Boasi preferito al neo acquisto Molinaro che si accomoda in panchina, degli altri acquisti invernali ecco Napello in difesa e Eranio a centrocampo.



Risponde Fanan, che deve rinunciare all'infortunato Fazio, con Sarti tra i pali, difesa che centralmente vede l'affiatata coppia formata da capitan Mozzachiodi e Cutugno, sulle corsie il giovane Iroanya a destra e a sinistra Terribile. Regia affidata a Del Padrone con Ortelli a guardagli le spalle. In avanti Bertuccelli riferimento centrale supportato da Paparcone - Ejalonibu - Alvisi.



Primo tempo: Salta la luce all'impianto del "Riboli", il match inizierà in ritardo. Partita iniziata da 5' minuti, al momento nessuna azione degna di nota da segnalare. La partita si sblocca al 9° con Oliviero che porta in vantaggio la Rivarolese: palla recuperata da Eranio, ceduta all'indietro a premiare l'inserimento del compagno che stoppa la sfera e realizza con una botta sotto l'incrocio dei pali. Al 18° protestano gli "Avvoltoi" per un fuorigioco segnalato a bomber Mura che, dopo il fischio dell'arbitro, superava Sarti con un pallonetto: non si può neanche parlare di rete annullata. La partita continua con un sostanziale equilibrio e poche vere occasioni. Ammonizione per Del Padrone per un fallo su Ungaro. Fine della prima frazione di gioco, poche le occasioni partita combattuta anche per via dell'alta posta in palio. Da segnalare un paio di recriminazioni degli spezzini per presunti falli in area su Bertuccelli, l'arbitro fa proseguire in entrambi i casi.



Ripresa: Ripartiti! Squadre in campo con gli stessi effettivi. Subito propositivo il Valdivara che cerca la via del pareggio al 49° con un gran tiro dal limite di Bertuccelli, ottima la parata di Boasi. Al 56° arriva il pareggio del Valdivara, lo sigla bomber Bertuccelli direttamente su calcio di punizione! L'estremo difensore ex Ligorna si fa sorprendere sul proprio palo. Sulle ali dell'entusiasmo per il pareggio ottenuto al 61° Abiola Ejalonibu in azione personale va a concludere impegnando Boasi. Poco dopo ammonito Martino della Rivarolese e in rapida successione anche Mura ed Eranio. Fresia cambia, fuori Martino e dentro l'ex Finale e Busalla Cuccurullo. Arriva il vantaggio del Valdivara! La squadra di Fanan passa! Calcio piazzato di capitan Mozzachiodi, interviene Ejalonibu con il pallone che si impenna e Ortelli trova il colpo di testa vincente che vale il sorpasso. Cambio anche per il Valdivara, Abiola Ejalonibu lascia il posto a Stella. Sfortunatissima all'81° la squadra di Fanan quando il bel tiro a giro di Alvisi si stampa sulla traversa. Siamo agli sgoccioli e all'87° è bravissimo Sarti a parare la conclusione di Mura. Sono ben 7' i minuti di recupero. Finale incandescente ne fa le spese Alvisi che viene allontanato dal terreno di gioco. Ma non c'è più tempo...gli spezzini del Valdivara 5 Terre vincono la Coppa Italia di Eccellenza ligure e alzano il loro primo storico trofeo!!!



Tabellino



Rivarolese - Valdivara 5 Terre 1 - 2 Live

Marcatore: 9° Oliviero (R), 56° Bertuccelli (V), 69° Ortelli (V)



Note: espulso Alvisi (R) nel recupero, ammoniti Del Padrone (V), Martino (R), Mura (R), Eranio (R), Bertuccelli (V)



Rivarolese: Boasi, Ungaro, Sangiuliano, Napello, Ciminelli, Eranio, Malatesta, Oliviero, Memoli, Martino (67° Cuccurullo), Mura. All. Fresia

A disp.: Molinaro, Pascolini, Herrera, Morabito, Nocentini, Sacchi.



Valdivara 5 Terre: Sarti, Iroanya, Terribile, Del Padrone, Cutugno, Mozzachiodi, Alvisi, Ortelli, Abiola Ejalonibu (80° Stella), Bertuccelli, Paparcone. All. Fanan

A disp.: Grippino, Chiappini, Barilari, Bolla, El Caidi, Rossi.



Arbitro: Sig. Alessandro Di Maria di Chiavari