Coppa Italia Eccellenza, ecco come è finito il recupero tra Canaletto e Rivasamba

Disputato ieri il recupero di Coppa Italia d'Eccellenza al "Tanca" della Spezia tra Canaletto Sepor e Rivasamba.



Ad imporsi con classico punteggio all'inglese sono i "calafati" di Ceseratti grazie alle reti di Baldassarre nel primo tempo e di Latin in chiusura di match.



Negli spezzini di Massimo Plicanti debutto per gli ultimi due neo acquisti Conedera e Ferri. Proprio Conedera falliva all'ora di gioco il calcio di rigore del possibile pareggio disinnescato dal portiere ospite Raffo.



Tabellino



Canaletto Sepor - Rivasamba 0 - 2

Marcatori: 19° Baldassarre, 89° Latin



Note: al 60° Raffo (R) para un calcio di rigore a Conedera (C)



Canaletto Sepor: Stano, Richieri, Fazio, Campagni, Ferri, Domenichelli, Martinelli, Ardovino, Conedera, Poli, Marte. All. Plicanti M.



Rivasamba: Raffo, Copello, Defilippi, Vottero (46' Latin), Porro, Maucci, Baldassare, Ruffino, Fontana, Lessona, Tuvo. All. Cearetti



Arbitro: Sig. Ermini di Genova (Massa e Roscelli di Chiavari)