Coppa Italia Eccellenza, Rivarolese in vantaggio al 9°

Segui con Calcio Spezzino il live della Finale della Coppa Italia di Eccellenza della Liguria tra Valdivara 5 Terre e Rivarolese

Lavagna - Mancano 15' minuti all'inizio dell'attesa finale valida per la Coppa Italia di Eccellenza ligure che mette di fronte gli spezzini del Valdivara 5 Terre e la Rivarolese, un match che Calcio Spezzino vi racconterà con aggiornamenti in diretta dall'impianto sportivo di Lavagna.



Le formazioni: Fresia deve rinunciare agli squalificati capitan Sighieri, al centrale difensivo Donato e all'esterno Chiarabini. Schema ad albero di Natale per lui con Mura unica punta supportato alle sue spalle da Martino e Memoli. In porta Boasi preferito al neo acquisto Molinaro che si accomoda in panchina, degli altri acquisti invernali ecco Napello in difesa e Eranio a centrocampo.



Risponde Fanan, che deve rinunciare all'infortunato Fazio, con Sarti tra i pali, difesa che centralmente vede l'affiatata coppia formata da capitan Mozzachiodi e Cutugno, sulle corsie il giovane Iroanya a destra e a sinistra Terribile. Regia affidata a Del Padrone con Ortelli a guardagli le spalle. In avanti Bertuccelli riferimento centrale supportato da Paparcone - Ejalonibu - Alvisi.



Primo tempo: Salta la luce all'impianto del "Riboli", il match inizierà in ritardo. Partita iniziata da 5' minuti, al momento nessuna azione degna di nota da segnalare. La partita si sblocca al 9° con Oliviero che porta in vantaggio la Rivarolese: palla recuperata da Eranio, ceduta all'indietro a premiare l'inserimento del compagno che stoppa la palla e realizza con una botta sotto l'incrocio dei pali. Al 18° protestano gli "Avvoltoi" per un fuorigioco segnalato a bomber Mura che, dopo il fischio dell'arbitro, superava Sarti con un pallonetto: non si può neanche parlare di rete annullata.



Tabellino



Rivarolese - Valdivara 5 Terre 1 - 0 Live

Marcatore: 9° Oliviero (R)



Rivarolese: Boasi, Ungaro, Sangiuliano, Napello, Ciminelli, Eranio, Malatesta, Oliviero, Memoli, Martino, Mura. All. Fresia

A disp.: Molinaro, Pascolini, Herrera, Morabito, Nocentini, Cocurullo, Sacchi



Valdivara 5 Terre: Sarti, Iroanya, Terribile, Del Padrone, Cutugno, Mozzachiodi, Alvisi, Ortelli, Ejalonibu, Bertuccelli, Paparcone. All. Fanan

A disp.: Grippino, Stella, Chiappini, Barilari, Bolla, El Caidi, Rossi.



Arbitro: Sig. Alessandro Di Maria di Chiavari