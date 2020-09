Coppa Italia, Cadimare battuto al "Macera"

Buona la prima per il Rapallo Rivarolese che ha esordito ieri nella Coppa Italia del campionato d'Eccellenza. La formazione ruentina di mister Rossetti si è infatti imposta per 2 - 0 sul neo promosso Cadimare grazie alla rete del giovane Menini a metà del primo tempo e al sigillo del solito bomber Bertuccelli a cinque minuti dalla fine quando gli spezzini erano già rimasti in inferiorità numerica per l'espulsione per proteste di Lazzoni. Esordio tra i "Pirati" per i neo acquisti Sauro Selimi e Bedini.



Rinviata d'ufficio la gara del Rivasamba che si doveva recare al "Tanca" della Spezia per incrociare i tacchetti con il Canaletto Sepor. Turno di riposo per la Fezzanese.



Coppa Italia Eccellenza Gir.04 2ª Giornata



Canaletto Sepor Rivasamba H.C.A. - RINVIATA



Rapallo R.1914 Rivarolese Cadimare 2-0



Marcatori: 25° Menini, 85° Bertuccelli



Rapallo Rivarolese: Basso, Perrone, Guernieri, Grani, Bonanno, Audel, Zunino, Sbarra, Bertuccelli, Panepinto, Menini. All. Rossetti



Cadimare: Sarti, Desogus, Salku, Selimi, Forieri, Lazzoni, Del Santo, Agrifogli, Giannini, Bedini, Paparcone. All. Buccellato



Riposa: Fezzanese



Negli altri gironi l'Ospedaletti si impone con un poker in casa del Pietra Ligure. Rinvata Albenga - Finale. Nel Girone B goleada della Genova Calcio che supera per 5 - 2 la Sestrese.



GIRONA A



Albenga - Finale - RINVIATA



Pietra Ligure - Ospedaletti 2 - 4 (5° e 43° Schillaci, 63° Aretuso, 66° e 76° Battuello, 81° Cassini)



GIRONE B



Genova Calcio - Sestrese 5 - 2 (11° Nelli, 18°, 34° e 65° Vallerga, 52° Mura, 54° Bazzurro, 85° Bonci)



GENOVA: Brina, Calvi, Riggio, Chiriaco, Capotos, Bruzzone (60' Testore), Volpe (73' Morando), Cusato (85' Piccarreta), Serinelli, Vallerga (81' Garzon), Nelli (75' Bonci).



SESTRESE: Rovetta, Delgado, Di Sisto, Tecchiati, Ansaldo, Bazzurro, Matzedda (77' Lanza), Caramello, Mura, Sighieri, Alagona (58' Piroli, 75' Dorno).



Varazze - Campomorone 1 - 2 (8° Gandolfo, 30° Currabba, 40° Piu)



VARAZZE: Risso, Bettella, Napoli, Severi, Sacco, Andreoni, Aiello, Ghigliazza, Piu, Bottino, Angella.



CAMPOMORONE: Canciani, Trabacca, Mora, Moretti F., Del Nero, Fassone, Moretti T., Cappellano, Gandolfo, Curabba, Piacentini.



Riposa: Cairese



GIRONE C



Angelo Baiardo Busalla 1-1



Marcatori: 41° Oliviero, 45° Compagnone



Angelo Baiardo: Biggi, Ungaro, Merlani (65' Colamorea), Briozzo, Giambarresi, Napello, Incerti (55' Gattiglia), Oliviero, Battaglia, Ilardo, Boggiani (76' Fraguglia).



Busalla: Montaldo, Cannone (87' Gottingi), Piccardo, Piemontese, Ferrando, Siani (72' Lo Gioco), Boggiano, Mignacco (55' Spano), Repetto, Compagnone, Messina.



Ligorna 1922 Athletic Club Albaro 1-0



Marcatore: 34° [Rig.] D'Agostino



Ligorna Atzori, Bottino, Puddu, Pittaluga, Brusacà, Cani, D'Agostino, Dotto, Gatto, Chiarabini, Casagrande.



Athleitc Club Albaro: Bartoletti, Ilardo, Gaspari, Di Pietro L., Donato, Lembo, Zinnari, Zazzeri, Di Pietro G., Pagano, Dodero.