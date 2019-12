Colpo in mediana per la Genova Calcio di Corrado

Genova - Rinforzo importante per la Genova Calcio del trainer spezzino Marco Corrado che riabbraccia il forte centrocampista offensivo Marco Cappanelli in arrivo dal Rapallo Rivarolese. Il giocatore nella scorsa stagione ha militato in Serie D con il Ligorna contribuendo con 28 presenze al raggiungimento dei Play - Off da parte della formazione genovese. Per lui si tratta di un ritorno in biancorosso in quanto vestì la casacca della Genova Calcio anche nel biennio 2016/2018 totalizzando 52 presenze e 5 reti. In precedenza lo si ricorda con le maglie di Valenzana, RapalloBogliasco, Albese, Cuneo, Derthona, Pro Belvedere Vercelli, Novese e Lavagnese per un totale di 356 presenze e 59 reti tra Serie C, Serie D ed Eccellenza.