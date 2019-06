Colpo in difesa per il Sestri Levante

Sestri Levante - Inizia a muoversi l'ambizioso Sestri Levante che nel prossimo campionato cercherà l'immediata risalita in Serie D dopo la retrocessione maturata ai Play - Out contro l'Arconatese. I "corsari" piazzano il primo colpo di mercato assicurandosi un difensore d'esperienza e di sicuro affidamento per il torneo. Arriva a vestire la maglia rossoblu Manuele Del Nero (nella foto di Siri Gabriele, ndr), classe 84, difensore centrale, che lo scorso anno ha vinto il campionato di Eccellenza militando nelle fila del Vado, di cui era anche il capitano, con 29 presenze e 5 reti all’attivo. Un giocatore molto ben conosciuto dal neo allenatore del Sestri Levante Ruvo Alberto che lo volle fortemente nella sua esperienza in Serie D alla Fezzanese con cui Del Nero ottenne la salvezza ai Play - Out proprio contro il Vado, ormai sua ex squadra. Per il centrale di Carrara in carriera tante le esperienze in Serie D: oltre con la maglia "Verde" della Fezzanese si ricordano Sporting Recco, Kras Repen, Acqui, Chiavari Caperana, Massese e Cuneo. Tra i professionisti ha invece vestito la maglia della Carrarese in Serie C2 per ben cinque stagioni, si ricorda poi anche al Castelnuovo Garfagnana sempre in Serie C2 e in Serie C1 con lo Spezia Calcio e la Lucchese. Per lui si prospetta un derby a Sestri Levante visto che il fratello Simone, fantasista ex di Brescia e Lazio in Serie A, e il padre Davide hanno appena vinto i Play - Off di Promozione con il Rivasamba venendo promossi in Eccellenza. Importanti poi per il Sestri Levante anche le conferme di giocatori cardine quali il portiere Davide Adornato, il difensore e capitano Massimiliano Pane e il centravanti Andrea Croci. Per l'attacco si segue con insistenza il bomber del Real Fieschi Giacomo Gandolfo, altra vecchia conoscenza di mister Ruvo che lo ebbe alle sue dipendenze in Eccellenza al Vallesturla quando arrivò a giocarsi i Play - Off Nazioli per l'accesso alla Serie D.



G.L.