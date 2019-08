Sestri Levante - Ennesimo colpo grosso per il Sestri Levante. I "Corsari" di mister Ruvo si dimostrano determinatissimi nell'intento di riottenere la Serie D nell'anno del centenario e si pongono come la grande favorita del prossimo torneo di Eccellenza della Liguria. Ad avvalorare questa tesi anche l'ultimo acquisto in ordine di tempo. Arriva alla corte dell'ex tecnico di Pontremolese e Fezzanese Stefano Selvatico (nella foto, ndr) forte centrocampista classe '89 che scende per la prima volta in carriera in Eccellenza dopo aver militato sia in serie D che in Lega Pro. Tra i Professionisti ha vestito la maglia del Montichiari e del Catanzaro accumulando in totale 36 presenze. La restante parte di carriera si è sviluppata in Serie D con oltre 300 presenze e 38 goal all’attivo. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Milano City ottenendo la salvezza nel Girone A di Serie D.



G.L.