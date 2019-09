Colpaccio in mediana per il Rapallo Rivarolese

Rapallo - Ultimo giorno di mercato e doppio rinforzo anche per il Rapallo R. Rivarolese. Il D.g. Mario Abbatucolo ha infatti chiuso la trattativa per portare alla corte di mister Fresia il forte centrocampista francese Dylan Kambo prelevato dal Chieti, formazione di Serie D. La carriera del mediano transalpino, nato a Marsiglia nel 1995, parte dal settore giovanile dell’Olimpique Marsiglia e arriva in Italia passando per Genova (sponda rossoblù, dove firma il suo primo contratto all’età di 17 anni). Il francese gioca poi per sei mesi nella formazione Primavera del Torino proseguendo il suo percorso calcistico in Serie D con il Vallee D’Aoste, in Eccellenza con le casacche di Trino, Bucinese e infine con quella del Verbania dove, nella scorsa stagione, è stato uno dei grandi protagonisti della straordinaria cavalcata biancocerchiata verso la Serie D, contribuendo con 9 gol, 9 Assist e prestazioni sempre sopra la media.



”Sono molto felice di essere qui” - afferma Dylan Kambo - “la Società mi ha cercato è voluto fortemente, farò il possibile per dare il mio contributo durante la stagione: sono molto motivato e felice della mia scelta”.



Insieme a lui è fatta anche per l’arrivo del giovane classe 2001 Stefano Bonci dal Sestri Levante.