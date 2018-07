Colpaccio dalla Serie D per il Molassana Boero

Arriva un fuori quota classe '98 dalla Lavagnese. Il diesse Barsacchi ufficializza le conferme nella rosa rosso azzurra.

Genova - Grande colpo di mercato per il Molassana Boero. Il sodalizio del presidente Franini si assicura le prestazioni sportive dell'ex Lavagnese Filippo Censini, fuori quota classe '98 che nella scorsa stagione in maglia bianconera ha disputato 8 partite in Serie D. In precedenza lo si ricorda, sempre nella IV Serie Nazionale, con le maglie del RapalloBogliasco e Sporting Recco per ulteriori 17 presenze complessive. "Censini rappresenta un vero e proprio lusso per la nostra società e per questa categoria" - dichiara il diesse Fabrizio Barsacchi - "Il giocatore ha ben figurato nel campionato di Serie D e noi, come Molassana Boero, siamo orgogliosi che abbia accettato di vestire la maglia rosso azzurra." Oltre a questo gran colpo di mercato il Molassana ufficializza le riconferme alla rosa della passata stagione. Il neo mister Alfio Scala potrà ancora contare sull'apporto dei difensori Cuman e Garibaldi del centrocampista Caramello, dei fuori quota Giacopetti e Alagona, e degli attaccanti Mattia Romei e Andrea Costa. L'obbiettivo societario è quello del mantenimento della categoria.