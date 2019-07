Il neo promosso sodalizio genovese chiude per un centrocampista classe '99 ex Ligorna che vanta 83 presenze in IV Serie Nazionale

Genova - Gran colpo di mercato per il neo promosso Athletic Club Liberi che ingaggia l'ex Ligorna Giovanni Lembo. Il centrocampista classe 1999 vanta 83 presenze in Serie D con la maglia del Ligorna in tre stagioni con i genovesi e una convocazione in Nazionale U18 LND. Sicuramente un rinforzo di grande spessore per la mediana di mister Mariani.