Colpaccio Costantini per l'Imperia

Dopo cinque anni, passati tutti tra Serie C e Serie D, il centrocampista lascia la Sanremese e torna in nero azzurro

Imperia - Gran colpo di mercato per l'Asd Imperia che ufficializza il secondo volto nuovo in vista della prossima stagione. Arriva in nero azzurro il centrale di centrocampo Nicholas Costantini (nella foto in maglia Argentina, ndr) prelevato dalla Sanremese con cui nell'ultima stagione ha disputato 24 presenze e realizzato 1 rete. Per lui si tratta di un ritorno ad Imperia dove aveva già giocato in Serie D nella stagione 2012/2013. Costantini vanta un curriculum di grande risalto: settore giovanile del Genoa, Ternana, Lucchese, Foligno, Prato, Argentina, Savona e Sanremese gravitando sempre tra la serie D e serie C. Un grande colpo che nella rosa di mister Buttu va a colmare il vuoto lasciato da Ymeri passato alla Rivarolese.