Colpaccio Capra per l'Imperia

Imperia - Dopo l'ingaggio di Sancinito l'Imperia non si ferma e mette a segno un colpo da novanta. Come anticipato anche da Calcio Spezzino nelle ultime settimane i nero azzurri sono riusciti a mettere le mani sul forte fantasista Edoardo Capra. Il giocatore, a lungo inseguito nelle passate stagioni, nell'ultimo anno si è diviso tra Finale e Vado vincendo il campionato di Eccellenza con questi ultimi. In carriera l'attaccante ha militato in Serie D con le maglie di Vado e Finale raggiungendo con questi ultimi la quinta posizione valevole per i Play - Off, ma lo si ricorda anche per l'esperienza con la maglia della Sanremese con cui conquistò la Coppa Italia Nazionale d'Eccellenza venendo promosso in IV Serie Nazionale. Insieme al forte fantasista è fatta anche per l'attaccante Pietro Minasso. I tre nuovi acquisti sono stati presentati ufficialmente oggi dalla società nero azzurra.