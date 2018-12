Classifica marcatori: guida la coppia Ilardo - Zunino

I bomber di Genova Calcio e Pietra Ligure tampinati dal "Cobra" Alessi della Cairese e da Parodi della Genova Calcio. Terzetto in terza piazza con attaccanti di Rivarolese e Baiardo. Il miglior marcatore spezzino rimane l'ex Valdivara 5 Terre Alvisi

La Spezia - Con quattro reti nelle ultime due giornate il fantasista della capolista Genova Calcio Francesco Ilardo ha raggiunto in vetta alla classifica marcatori del torneo di Eccellenza il bomber del Pietra Ligure Elia Zunino (nella foto, ndr) che aveva inizialmente preso il largo con le sue 13 reti in 15 partite. Ad inseguire la coppia di testa un'altra accoppiata formata da un'altro bomber biancorosso come Andrea Parodi a quota 11 reti, di cui 10 segnate però con la maglia del Vado, e il "Cobra" Diego Alessi dell'altra capolista Cairese. Terzo gradino del podio per un altro giocatore dei gialloblu di mister Solari come Francesco Saviozzi in compagnia del bomber degli "Avvoltoi" della Rivarolese Edoardo Mura e di quello dei "draghetti" dell'Angelo Baiardo Matteo Battaglia tutti a 9 segnature a testa. Il primo degli spezzini rimane Riccardo Alvisi che nella prima parte di stagione ha siglato 6 reti con il Valdivara 5 Terre per poi essere ceduto a Dicembre in Promozione al Cadimare.



Classifica marcatori Eccellenza Ligure



13 ZUNINO (Pietra Ligure)

13 ILARDO (Genova Calcio)



11 Alessi (Cairese)

11 Parodi (Genova Calcio) [10 reti con la maglia del Vado]



9 Mura (Rivarolese)

9 Saviozzi (Cairese)

9 Battaglia (Angelo Baiardo)



7 Romei (Rivarolese)

7 Compagnone (Busalla)

7 Rossi (Rapallo Ruentes)

7 Castagna e Costantini (Imperia)

7 Capra (Vado) [6 reti con la maglia del Finale]



6 Lupo (Alassio)

6 Vittori (Finale)

6 De Martini (Genova Calcio)

6 Bertuccelli (Rapallo Ruentes) [3 reti con la maglia del Valdivara 5 Terre]

6 ALVISI (Valdivara 5 Terre) [ceduto a Dicembre al Cadimare in Promozione]