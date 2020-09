Clamoroso al Canaletto Sepor, Bastianelli non è più l'allenatore

Fulmine a ciel sereno in casa Canaletto Sepor dove arrivano a sorpresa le dimissioni di mister Clodio Bastianelli che lo stesso allenatore aveva guidato in due anni dal campionato di I Categoria a quello di Eccellenza della Liguria.



"Ho capito che non c'erano più i presupposti per continuare questa meravigliosa collaborazione, era arrivato il momento... Anni e risultati indimenticabili, ringrazio la società ,il grande Vaccarini,i l mio adorato staff e tutti i ragazzi che mi hanno aiutato in questa avventura, non dimenticherò mai nessuno di loro!", l'ultimo commento da allenatore "canarino".



Possibile arrivi già in mattinata il nome del sostituto.