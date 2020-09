Canaletto Sepor, un calciatore positivo al Covid

Nella zona di Spezia era ormai un segreto di Pulcinella, ma da oggi il Canaletto è uscito allo scoperto: "Abbiamo sospeso gli allenamenti, e domani saranno 14 giorni da quando il nostro tesserato ha scoperto di aver contratto il virus".



Queste le parole del ds Fabrizio Vaccarini, che spiega: "Il giocatore in questione al momento stava lavorando ai margini per un infortunio, quindi non sarebbe stato neppure disponibile, ma con grande senso di responsabilità ci ha comunicato la sua positività ed ha subito avvertito la ASL di competenza. Noi con grande scrupolo abbiamo fermato gli allenamenti. Se domani tutti i nostri giocatori non avranno sintomi, essendo passati 14 giorni, riprenderemo regolarmente. Come società stiamo rispettando tutte disposizioni del protocollo, fra sanificazione, distanziamento, autocertificazioni e misurazione temperatura. Più di cosi non sappiamo che fare, ma è chiaro che affrontare una stagione cosi, con 400 tesserati, non sarà una passeggiata".