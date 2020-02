Cambio in panchina per l'Albenga

Albenga - Dopo la sconfitta interna patita domenica scorsa al "Riva" contro la Cairese, per altro sua ex squadra, l'Albenga ha deciso di esonerare mister Solari.



L'allenatore era arrivato alla guida degli "ingauni" proprio questa estate dai gialloblu di Cairo Montenotte con l'arrivo di patron Colla alla guida dei bianconeri dopo l'esperienza all'Albissola. Con Solari alla guida l'Albenga era arrivato in finale di Coppa Italia di Eccellenza persa in modo rocambolesco con il Sestri Levante. In campionato invece la squadra è attualmente terza in classifica a quota 37, sette punti in meno del Sestri Levante capolista e sei di ritardo dall'Imperia seconda della classe, posizione valevole per i Play - Off.



La Prima Squadra è stata affidata a mister Marco Manbrin, oramai ex allenatore della formazione Juniores, che esordirà in panchina nella trasferta del "Macera" contro il Rapallo Rivarolese. Di seguito il comunicato ufficiale del club "ingauno".



"L’A.S.D. Albenga 1928 comunica l’esonero di Matteo Solari e Stefano Prato, rispettivamente allenatore e vice allenatore della Prima Squadra.

A mister Solari e mister Prato vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività fin qui svolta con impegno, serietà e correttezza professionale. La conduzione tecnica della squadra è momentaneamente affidata a mister Marco Mambrin, allenatore della Juniores di Eccellenza.

Nella giornata di domani, mercoledì 5 febbraio, verrà comunicato il nome del nuovo allenatore e del relativo staff tecnico."