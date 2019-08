Calendario Eccellenza, la Genova Calcio di Corrado esordisce con l'Athletic Club

La Spezia - Nella serata di oggi sono stati diramati dalla Lega Nazionale Dilettanti Comitato della Liguria i calendari dei vari campionati dilettantistici. In Eccellenza nessuna squadra spezzina ai nastri di partenza, non era mai successo. Due allenatori spezzini invece ossia Marco Corrado, alla guida dell'ambiziosa Genova Calcio che all'esordio nella competizione se la vedrà con la neo promossa Athletic Club Liberi. L'altro allenatore è mister Alberto Ruvo di Deiva Marina alla guida della grande favorita Sestri Levante che all'esordio il 15 Settembre andrà in trasferta in casa delle "Vespe" dell'Alassio. Molti giocatori spezzini e toscani fanno invece parte di un'altra ambiziosa formazione come il Rapallo R. Rivarolese che esordirà al "Borel" contro il Finale del rientrante mister Buttu. Per il neo promosso Rivasamba prima partita con il Busalla. Per l'ambizioso Albenga della famiglia Colla sfida al neo promosso Campomorone Sant'Olcese. Infine una vecchia conoscenza spezzina come mister Andrea Caverzan esordirà sulla panchina del neo promosso Ospedaletti ospitando la Cairese di Maisano. Di seguito tutto il calendario della stagione 2019/2020.



ECCELLENZA LIGURE - CALENDARIO STAGIONE 2019/2020



1a Giornata

15 Set 2019 – 12 Gen 2020

ALASSIO – SESTRI LEVANTE

ALBENGA - CAMPOMORONE

ANGELO BAIARDO – MOLASSANA B

FINALE – RAPALLO RIVAROL

GENOVA CALCIO – ATHLETIC CLUB

OSPEDALETTI - CAIRESE

PIETRA LIGURE 1956 - IMPERIA

RIVASAMBA – BUSALLA



2a Giornata

22 Set 2019 – 19 Gen 2020

ATHLETIC – BAIARDO

BUSALLA . ALASSIO

CAIRESE – RIVASAMBA

CAMPOMORONE – PIETRA LIGURE

IMPERIA – FINALE

MOLASSANA – ALBENGA 1928

RAPALLO RIVAROL – OSPEDALETTI

SESTRI LEVANTE 1919 SS FOOTBALL GENOVA CALCIO



3a Giornata

29 Set 2019 – 26 Gen 2020

ALASSIO – ATHLETIC CLUB

ALBENGA – IMPERIA

ANGELO BAIARDO – CAMPOMORONE

BUSALLA – SESTRI LEVANTE

FINALE CAIRESE

GENOVA CALCIO – MOLASSANA

OSPEDALETTI – RIVASAMBA

PIETRA LIGURE – RAPALLO RIVAROL



4a Giornata

6 Ott 2019 – 2 Feb 2020

ATHLETIC CLUB – BUSALLA

CAIRESE ALBENGA 1928

CAMPOMORONE S – ALASSIO

IMPERIA – GENOVA CALCIO

MOLASSANA – SESTRI LEVANTE

OSPEDALETTI – FINALE

RAPALLO RIVAROL – ANGELO BAIARDO

RIVASAMBA – PIETRA LIGURE



5a Giornata

13 Ott 2019 – 9 Feb 2020

ALASSIO – MOLASSANA

ALBENGA – RAPALLORIVAROL

ANGELO BAIARDO – IMPERIA

BUSALLA – SPEDALETTI

FINALE – RIVASAMBA

GENOVA CALCIO – CAMPOMORONE

PIETRA LIGURE – CAIRESE

SESTRI LEVANTE – ATHLETIC CLUB



6a Giornata

20 Ott 2019 – 16 Feb 2020

CAPRESE – GENOVA CALCIO

CAMPOMORONE – ATHLETIC CLUB

FINALE – PIETRA LIGURE

IMPERIA – SESTRI LEVANTE

MOLASSANA – BUSALLA

OSPEDALETTI – ALBENGA

RAPALLORIVAROL – ALASSIO

RIVASAMBA – ANGELO BAIARDO



7a Giornata

27 Ott 2019 – 23 Feb 2020

ALASSIO – IMPERIA

ALBENGA – RIVASAMBA H.C.A.

ANGELO BAIARDO – CAIRESE

ATHLETIC CLUB – MOLASSANA

BUSALLA – FINALE

GENOVA CALCIO – RAPALLORIVAROL

PIETRA LIGURE – OSPEDALETTI

SESTRI LEVANTE – CAMPOMORONE



8a Giornata

3 Nov 2019 – 1 Mar 2020

CAIRESE – SESTRI LEVANTE

CAMPOMORONE – BUSALLA

FINALE – ANGELO BAIARDO

IMPERIA – MOLASSANA

OSPEDALETTI – GENOVA CALCIO

PIETRA LIGURE – ALBENGA

RAPALLO RIVAROL – ATHLETIC CLUB

RIVASAMBA – ALASSIO



9a Giornata

10 Nov 2019 – 8 Mar 2020

ALASSIO – CAIRESE

ALBENGA- FINALE

ANGELO BAIARDO – OSPEDALETTI

ATHLETIC CLUB – IMPERIA

BUFALA – PIETRA LIGURE

GENOVA CALCIO – RIVASAMBA H.C.A.

MOLISANA – CAMPOMORONE

SESTRI LEVANTE – RAPALLO RIVAROL



10a Giornata

17 Nov 2019 – 15 Mar 2020

ALBENGA – ANGELO BAIARDO

CAIRESE – MOLASSANA

FINALE – ALASSIO

IMPERIA – BUSALLA

OSPEDALETTI – SESTRI LEVANTE

PIETRA LIGURE – GENOVA CALCIO

RAPALLORIVAROL – CAMPOMORONE

RIVASAMBA – ATHLETIC CLUB



11a Giornata

24 Nov 2019 – 22 Mar 2020

ALASSIO – OSPEDALETTI CALCIO

ANGELO BAIARDO – PIETRA LIGURE

ATHLETIC CLUB – CAIRESE

BUSALLA – ALBENGA

CAMPOMORONE – IMPERIA

GENOVA CALCIO – FINALE

MOLASSANA – RAPALLO RIVAROL

SESTRI LEVANTE – RIVASAMBA H.C.A.



12a Giornata

1 Dic 2019 – 29 Mar 2020

ALBENGA – ALASSIO

ANGELO BAIARDO – GENOVA CALCIO

CAIRESE – IMPERIA

FINALE – ATHLETIC CLUB

OSPEDALETTI – MOLASSANA

PIETRA LIGURE – SESTRI LEVANTE

RAPALLO RIVAROL – BUSALLA

RIVASAMBA – CAMPOMORONE



13a Giornata

8 Dic 2019 – 5 Apr 2020

ALASSIO – PIETRA LIGURE

ATHLETIC CLUB – OSPEDALETTI

BUSALLA – ANGELO BAIARDO

CAMPOMORONE- CAIRESE

GENOVA CALCIO – ALBENGA

IMPERIA – RAPALLORIVAROL

MOLASSANA – RIVASAMBA H.C.A.

SESTRI LEVANTE – FINALE



14a Giornata

15 Dic 2019 – Sabato 11 Apr 2020

ALBENGA- ATHLETIC CLUB

ANGELO BAIARDO – SESTRI LEVANTE

CAIRESE – BUSALLA

FINALE – CAMPOMORONE

GENOVA CALCIO – ALASSIO

OSPEDALETTI – IMPERIA

PIETRA LIGURE – MOLASSANA

RIVASAMBA – RAPALLO RIVAROL



15a Giornata

22 Dic 2019 – 19 Apr 2020

ALASSIO – ANGELO BAIARDO

ATHLETIC CLUB – PIETRA LIGURE 1956

BUSALLA – GENOVA CALCIO

CAMPOMORONE – OSPEDALETTI

IMPERIA – RIVASAMBA

MOLASSANA – FINALE

RAPALLORIVAROL – CAIRESE

SESTRI LEVANTE – ALBENGA 1928