Calciomercato, uno svincolato dalla D per la porta degli "Avvoltoi"

A meno di 24 ore dalla finale di Coppa Italia di Eccellenza ligure la Rivarolese ufficializza l'ennesimo rinforzo invernale

Genova - Torna sul mercato la Rivarolese per l'ennesima operazione del "mercato invernale" portata a termine dagli "Avvoltoi". Dopo gli acquisti di Eranio, Boasi, Napello, Martino, Scala e Cocurrullo, avvenuti lo scorso Dicembre, la formazione genovese di patron Sighieri si assicura l'estremo difensore in regime di svincolo Luca Molinaro. Classe '97, e quindi fuori quota, è cresciuto calcisticamente nel Genoa dove ha compiuto tutta la classica trafila dalle giovanili fino alla formazione Primavera. In seguito lo si ricorda in Serie D con le maglie di RapalloBogliasco, Vis Pesaro e Castelfidardo per un totale di 29 presenze, tutte da titolare, in due campionati in IV Serie Nazionale. Il nuovo elemento della rosa degli "Avvoltoi" sarà già a disposizione di mister Fresia per l'attesa finale di Coppa Italia d'Eccellenza ligure che si disputerà domani sera al "Riboli" di Lavagna.