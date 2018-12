Calciomercato, un trequartista per la Rivarolese

Dopo il portiere Basso gli "Avvoltoi" assestano il secondo colpo della loro campagna acquisti invernale con l'arrivo di un ex Vado

Genova - Dopo l'arrivo del portiere Basso non si ferma la Rivarolese che a distanza di poche ore mette a segno il suo secondo colpo di mercato. Arriva nella rosa di mister Fresia il trequartista classe '96 Manuele Macagno (nella foto di Sv Sport, ndr) prelevato dal Vado. Il giocatore in maglia rossoblu ha realizzato 4 reti nella seconda parte della scorsa stagione e 1 gol in questa prima fase di campionato. Per lui si ricordano le esperienze in Serie D con Mezzolara, Città di Castello e Sansepolcro. In totale in carriera 114 presenze e 18 reti all'attivo.