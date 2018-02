Calciomercato, un professionista per il Busalla

Alla corte di mister Cannistrà arriva un esterno mancino che ha sempre disputato campionati professionistici con alle spalle 157 presenze e 9 reti tra Serie B e Serie C. Le parole dell'allenatore dei genovesi a Calcio Spezzino

Genova - Reduce dall'ottima vittoria casalinga contro l'Albenga, con il punteggio di 4 - 1, e ancora in lotta per ottenere la salvezza il Busalla Calcio mette a segno un grandissimo colpo di mercato tesserando lo svincolato Gianluigi Bianco esterno mancino classe '89. In carriera il giocatore genovese, che può disimpegnarsi sia da terzino sinistro che da ala, ha vestito in Serie B le maglie di Empoli, Sassuolo, Grosseto e Vicenza totalizzando 47 presenze e 2 reti. In seguito veste in Serie C1 e Serie C2 le maglie di Avellino, Castel Rigione, Casertana, Benevento e Cremonese totalizzando 67 presenze e 7 reti a cui si aggiungono le 14 presenze della scorsa stagione in Lega Pro alla Pro Piacenza. "E' stato in pratica un fulmine a ciel sereno, ma sicuramente in positivo" - dichiara il mister del sodalizio genovese Gianfranco Cannistrà a Calcio Spezzino - "Già nella scorsa stagione, prima di accasarsi alla Pro Piacenza, nel mese di Dicembre Gianluigi era venuto ad allenarsi con noi in quanto molto amico di alcuni nostri giocatori. Lui quindi conosceva già l'ambiente Busalla. Quest'anno aveva iniziato con la Carrarese poi le cose non sono andate in porto e adesso, essendo tra gli svincolati, siamo riusciti a convincerlo a darci una mano per centrare questa salvezza. Ci darà una grossa mano, è un giocatore che ovviamente nei dilettanti è solo di passaggio perchè ha sempre fatto il professionista e ci darà una grossa mano. Penso che poi la prossima stagione tornerà sui campi professionistici perchè quella è la sua giusta dimensione." Insomma un grande colpo di mercato per questo finale di stagione del Busalla alla ricerca dell'obiettivo salvezza.