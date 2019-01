Calciomercato, un giovane calciatore per la Rivarolese

Arriva dal Sestri Levante e si tratta di un fuori quota classe 2000 che sarà a disposizione di mister Fresia già dalla ripresa del campionato domenica prossima

Genova - Nuovo rinforzo per la Rivarolese che si appresta a tornare in campo la prossima domenica per la prima giornata di ritorno del torneo di Eccellenza. Gli "Avvoltoi" comunicato il tesseramento di Augimeri Matteo. Terzino di fascia sinistra, fuori quota classe 2000, viene prelevato a titolo definitivo dal Sestri Levante. La società del presidente Sighieri intende inoltre esprimere un sentito ringraziamento particolare ad Antonio Lignani per la collaborazione e per il prezioso lavoro eseguito durante il trasferimento.