Calciomercato, un altro Primavera dello Spezia per la Fezzanese

La Spezia - Approfittando dell'apertura del calciomercato dei professionisti la Fezzanese ha chiuso un'altra operazione, l'ennesima della stagione, per portare a vestire la maglia "Verde" ad un giovane giocatore dello Spezia Calcio che va a rinforzare la già giovane rosa a disposizione di mister Sabatini. Arriva in prestito dalla società aquilotta a quella del Presidente Arnaldo Stradini il giovane centrocampista fuori quota classe '99 Giacomo Vicini (nella foto, N.d.r.). Il neo fezzanotto ha iniziato a giocare a calcio nelle fila della squadra del suo paese, la Santerenzina, per poi passare ancora in giovanissima età allo Spezia dove ha compiuto tutta la trafila nelle giovanili bianche fino ad arrivare a vestire la maglia della Primavera, quest'anno aveva iniziato la stagione in prestito alla formazione Beretti della Carrarese. E' l'ennesima operazione portata a termine tra le due società negli ultimi anni e, infatti, Vicini ritrova in maglia "Verde" gli ex compagni Cantatore, Gavini e Greci. "Sono davvero felice di fare il mio esordio nel calcio degli adulti in una società prestigiosa come la Fezzanese che ha dimostrato nel corso degli anni di lavorare molto bene con i giovani." - ha dichiarato il giocatore al sito ufficiale della società www.fezzanese.it - "Non vedo l'ora di incominciare per potermi confrontare con giocatori più esperti di me che, insieme al mister, avranno tanto da insegnarmi. Ricopro il ruolo di centrocampista, anche se a volte ho giocato da terzino destro. Qui alla Fezzanese ritrovo amici come Greci, Gavini e Cantatore con cui ho condiviso l'esperienza nello Spezia. Darò il massimo per ripagare la fiducia che la società mi ha concesso." Il giocatore si allena già da metà settimana con la sua nuova squadra e sarà a disposizione di mister Sabatini per la gara di domani contro il Pietra Ligure al "Cimma" di Pagliari.