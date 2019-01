Calciomercato, tre rinforzi per il Valdivara 5 Terre

Arrivano due centrocampisti fuori quota rispettivamente ex Polisportiva Monti Cimini e Melfi e un attaccante. I tre giocatori originari del Senegal erano tutti in regime di svincolo dopo le loro precedenti esperienze italiane

Beverino - Tre volti nuovi per credere ancora fortemente nella possibile salvezza. Il Valdivara 5 Terre opera tre acquisti dal mercato degli svincolati assicurandosi tre giocatori senegalesi dopo che ad inizio settimana era già stato ingaggiato il giovane classe 2002 Nicolò Ferrari. Arrivano a vestire la maglia del sodalizio di Beverino i centrocampisti Ndaw Alloune, classe '98 con ultima esperienza in Eccellenza laziale alla Polisportiva Monti Cimini, e il classe '99 Ndiaye Matar ex Melfi. Per l'attacco invece ecco lo svincolato classe '97 Mamadou Diouf. I tre giocatori sono già a disposizione di mister Galleno e, come risulta dall'elenco convocati della loro nuova società, già disponibili per l'incontro di domani al "Colombo" contro l'Imperia per la prima giornata di ritorno del torneo di Eccellenza ligure.