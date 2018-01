Calciomercato, super colpo per il Rapallo di mister Marselli

Come anticipato l'8 Gennaio da Calcio Spezzino arriva a vestire la maglia ruentina un fortissimo ex Fezzanese che vanta oltre 100 presenze tra i professionisti

Rapallo - Lo avevamo anticipato l'8 Gennaio nel corso di un'intervista al calciatore, la trattativa stava decollando proprio in quei giorni, poi la scorsa settimana e l'inizio di questa i contatti si sono intensificati, ora si può dire che il Rapallo Ruentes ha messo a segno un colpo di mercato importantissimo. La squadra ruentina si è infatti assicurata il fortissimo Stefano Pondaco, terzino mancino classe '89 nativo di Vibo Valentia, ma trapiantato a Bogliasco. E' la prima volta in carriera che il giocatore scende nel campionato di Eccellenza in quanto in precedenza aveva vestito con grande successo le maglie di Portogruaro, Lucchese, Virtus Entella e Mantova in Serie C1 con 112 presenze e 3 gol tra i professionisti e la maglia degli spezzini della Fezzanese (in foto durante la vittoria del "Luperi" contro i piemontesi del Gozzano, N.d.r.) in Serie D con 34 presenze e 3 reti all'attivo contribuendo in maniera determinante alla storica salvezza del sodalizio del Presidente Arnaldo Stradini. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria divenne il capitano della Primavera blucerchiata con cui vinse lo scudetto (contro l'Inter di Balotelli, N.d.r.), la Coppa Italia e la Supercoppa. Vero e proprio colpaccio per la squadra allenata dal mister spezzino Davide Marselli che potrà utilizzarlo sia da esterno alto che da esterno basso, oltre che da mezzala a centrocampo. Ieri sera il primo allenamento, condito da uno spettacolare gol in rovesciata in partitella, questa sera il secondo e l'arrivo dell'ufficialità del trasferimento in bianconero dove ritrova anche l'ex compagno in maglia "Verde" Gennaro Marasco. Domenica già possibile il debutto nel delicato match salvezza in casa degli spezzini del Valdivara 5 Terre.